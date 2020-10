Agwa et Mouigni Baraka sous surveillance pour une arrestation commune

Le procureur de la République, Mohamed Abdou a annoncé que l’ancien gouverneur de l’île de Ngazidja sera bientôt arrêté et qu’il est actuellement sous surveillance. Et il ne serait pas le seul puisque Abdallah Agwa est également sous surveillance.

Le procureur s’est confié ce lundi aux journalistes sur la stratégie d’arrestation de Mouigni Baraka Saïd Soilihi et Abdallah Abdou Hassane alias Agwa. “Nous savons que Mouigni Baraka est chez lui et il va à la mosquée chaque vendredi, mais nous avons notre stratégie pour l’arrêter. Il y a une personne qui se charge de son dossier”, a-t-il fait savoir.

Il a précisé que l’ancien gouverneur de Ngazidja pourrait être jugé par la Cour de sûreté de l’Etat.