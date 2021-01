Ahmed-Hachim Said Hassane arrêté ce matin. On vient de lui notifier, selon une source digne de foi, sa garde à vue. Il se trouverait à la gendarmerie de Moroni. Je viens d’apprendre également, l’arrestation de Toihir Minihadji réputé bras droit de l’ancien vice-président, Mohamed Ali Soilih, plus connu sous le surnom de Mamadou.

Le 22 janvier, c’est un autre Hachim, grand frère du premier cité dans ce post qui a été arrêté.

Par Faïza Soulé Youssouf