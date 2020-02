Ahmed Sambi va être assassiné dans quelques jours

Les sambistes sont dans Anjouan-2021 et Mohéli-2026

Par ARM

Les Comoriens doivent se préparer à l’annonce imminente de l’assassinat d’Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, assassinat qui sera grossièrement maquillé en «mort naturelle». Le musicien électoral divin Assoumani Azali Boinaheri ne craint pas les critiques d’une communauté internationale qui ne le critiquera pas et l’indignation d’une communauté nationale qui ne s’indignera que quand le tyran aura quitté Bête-Salam mort. Il est tellement coupé des réalités du monde qu’il ne sait plus faire la différence entre le Bien et le Mal.

Pendant que les partisans d’Ahmed Abdallah Mohamed Sambi laissent pourrir leur leader en prison, ils ont publié un texte signifiant que la présidence tournante ira à Anjouan en 2021 et à Mohéli en 2026. Tout ça est très bien dit, mais sans nous dire comment il sera possible de réaliser un aussi beau dessein alors que les auteurs de ce document ne luttent pas contre le fou de Bête-Salam, mais rêvassent et complotent contre d’autres sambistes, plus sincères.

Lire la suite sur : http://lemohelien.com/ahmed-sambi-va-etre-assassine-dans-quelques-jours