Aide covid19 Komor, une application gratuite pour accompagner les ONG sur le terrain

Aide covid19 Komor est une application gratuite développée par HIKAM SOCIETE MULTIPLE. L’objectif est d’accompagner les ONG qui œuvrent sur le terrain à apporter de l’aide à la population ou à une cible donnée dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19.

Présentation du logiciel

AIDE COVID19 Komor est un logiciel de recensement et de distribution d’aide par les organisations non gouvernementales et regroupement, dévoué à aider la population dans cette période de pandémie.

Il est développé :

– en application mobile pour offrir une certaine flexibilité aux agents de terrain pour effectuer leurs travaux et d’en informer les décideurs en temps réel.

– en application web pour permettre aux décideurs de centraliser et de suivre l’évolution de leur opération, d’obtenir les statistiques et de pouvoir imprimer les données traitées.

Il est composé de deux parties :

Sous sa version Mobile, la partie recensement permet de collecter les ménages ou les personnes présentes dans un espace donné avec des informations obligatoires. Dans cette partie, nous pouvons distinguer le chef de famille, le nom du ménage … mais aussi nous avons la possibilité d’identifier les personnes par catégorie d’âge ou les parrainer.

La partie donation offre la possibilité de sélectionner le ménage et de faire un don en décrivant le produit à offrir et sa quantité.

Sous sa version Web, cette partie permet de centraliser les données, d’obtenir les statistiques, de suivre les opérations en

temps réel, de donner les accès et d’imprimer le rapport.

(Présentation faite par le développeur)