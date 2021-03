Air Darassa est tombée dans le piège de la provocation

Contribution:

De prime à bord la terrible décision arbitraire de Kiki n’était pas destinée à interdire air darassa. C’est plutôt à pousser le pilote à perdre le contrôle, prononcer un discours radical, à la grande joie du dictateur Azali qui va saisir cette occasion en or pour éradiquer air darassa.

Maintenant que va-t-il se passer ? Facile d’imaginer que le discours radical de Djibril est déjà transcrit, transmis au quai d’orsay via l’ambassade de France. A bien des égards Djibril sera fiché S et air darassa sera d’ici peu dissoute en France. Une fois que Djibril serait taxé à tort ou à raison d’inciter à la violence, s’en suivra son bannissement sur facebook.

Et pour cause : le discours de Djibril est sans appel. Dans les termes les plus forts, il a laissé entendre qu’étant puissante, l’association air darassa est un état parallèle qui pourrait renverser l’autorité de fait du dictateur quand elle voudra. « Essayez d’arrêter nos activités et vous allez voir », a t-il fermement averti.

L’appel de Djibril va être passé à la loupe au ministère de l’intérieur français. Une fois décrypté, son discours va-t-il dégagé une tentative d’instrumentalisée une association apolitique pour faire intrusion dans la politique ? Rappelons qu’a plusieurs reprises le prédicateur a menacé de se lancer en politique, conquérir facilement le pouvoir si c’est le seul moyen de perpétuer les ouvres de son association. A nos juristes de nous éclairer si cela n’enfreigne pas la législation française étant donné que l’objet d’air darassa est apolitique.

Les villages bénéficiaires de nos aides sont méprisés par l’arrêté n° 11. Qui vivra verra s’ils vont se laisser faire a-t-il sermonné. Et de réitérer à plusieurs reprises qu’il est prêt à y laisser sa vie car personne ne peut l’empêcher de perpétuer la charité au nom de dieu a l’endroit des plus démunis et des handicapés.

En lançant cette mis en garde associée au nom d’allah, l’appel de Djibril a fait d’air darassa une cible sûre car le copier-coller des occidentaux associe plus souvent le discours virulent d’un musulman à un indice probant de mouvance radical contre lequel il est d’usage de la France d’agir vite.

Pour défier l’arrêté n° 11, Djibril a lancé un appel sans équivoque : « c’est le moment propice pour renforcer nos fois envers Allah et ne craindre que lui. C’est un combat et nous mourons au nom de la religion s’il le faut (voir traduction R-infos Mdé). Pour un observateur averti les choses se compliquent pour Djibril étant donné que l’instigateur de l’arrêté numéro 11 est le colon conseiller de Kiki qui prend ses directives et rend compte aux services de renseignement français.

Enfin beaucoup de comoriens sont meurtries par la suspension des œuvres sociaux parrainés par le Qatar et l’Iran. Par manque de stratégie, cela n’a généré aucun soulèvement.

Sambi ne fut-il pas si puissant que l’est Djibril aujourd’hui ? Par ce qu’il fut mal conseillé, Azali a profité de la puissance du juwa pour assoir son pouvoir dictatorial. A bien des égards, être populaire et mal conseillé est la plus grande erreur qui puisse aussi coûter cher à Djibril.

Épargnez-moi des insultes, j’ai juste fait une analyse pour dévoiler la stratégie complexe de l’arrêté de kiki qui a bien réussi son coup. Si bien que je suis contre le pouvoir autoritaire d’Azali, la raison est simple. Que ce soit au moyen de la dictature ou de la bonne charité, nul n’a le droit de prôner la terreur pour asseoir son pouvoir.

Par Cap Patrie