Le bilan s’alourdit de plus en plus. Deux autres personnes sont décédées cette nuit et le bilan est de 9 personnes mortes en 24 heures du coronavirus sur l’île de Mohéli. Les autorités sanitaires appellent les personnes présentant des symptômes à se rendre à l’hôpital dès l’apparition des premiers symptômes et de ne pas attendre que la situation s’aggrave.