Alerte info : Archad MOHAMED MADI est arrêté

L’ancien Gouverneur de Mwali sous Azali I, en la personne de Monsieur Archad MOHAMED MADI, est arrêté par les forces de police hier vendredi 20 novembre 2020 vers 11heures. Il a passé la nuit d’hier dans les locaux de la Police et jusqu’à maintenant, ses proches n’ont aucune information quant à la durée de sa détention.

Aucune information non plus quant aux motifs de sa détention qui s’assimile à un enlèvement du fait que son arrestation est intervenue sans qu’on lui présentât un mandat d’arrêt.

Dans ce flou, la population de l’île voit, à travers ce énième acte arbitraire des forces armées sur les citoyens, comme un moyen d’intimidation sur elle contre toute tentative de soulèvement collectif contre la dictature en place. Quoi qu’il en soit, les Mohéliens s’avouent déterminés à défendre inlassablement l’Accord-cadre de Fomboni et l’intérêt supérieur de leur île.

Pour rappel, Monsieur Archad fait partie des personnalités qui ont écrit et continuent d’écrire la belle histoire de Mohéli. Il est aussi l’un des acteurs actifs, majeurs qui oeuvre au réveil et à la mobilisation du peuple de Djumbe Fatima pour la noble cause mohélienne.

À l’heure que nous mettons sous presse, la valse d’arrestations continuent dans toutes les localités de l’île de Mohéli. Situation à suivre de près d’un instant sur l’autre…

