Des fortes pluies et un vent violent sont actuellement à Moroni selon les habitants de la capitale. D’autres villes seraient également touchées à Ngazidja. De fortes précipitations et de violents orages sont attendus vers 2h et 3h du matin sur l’ensemble du territoire.

Le service météorologique n’avait pas prévenu les habitants des fortes précipitations. À suivre…