Alerte info : la cour suprême vient d’annuler l’élection du Maire de Moroni et Mutsamudu

La cour suprême vient officiellement d’annuler l’élection du maire de Moroni et de Mutsamudu. Hamid Djaffar n’est le plus le maire de Moroni à partir de ce mercredi 26 août. C’est un coup dur pour le parti Orange et le ministre de l’intérieur Mohamed Daoud alias kiki. Une information confirmée Bogo-city Moroni.

C’est un signal fort envoyé par le CRC au ministre de l’intérieur Mohamed Daoud alias kiki qui a refusé de fusionner son parti politique avec celui du président Azali Assoumani.