Algérie : le ministre de la Diaspora renvoyé pour son refus de renoncer à la nationalité française

Un Franco-Algérien, fraîchement

nommé ministre en Algérie, a vu sa désignation remise en cause après que le gouvernement s’est rendu compte qu’il disposait d’une autre

nationalité. Refusant de renoncer à la nationalité française, il a été renvoyé.

A peine désigné, le nouveau

ministre de la diaspora algérienne, Samir Chaabna, a vu sa nomination

annulée après avoir refusé de renoncer à sa double nationalité

franco-algérienne, a appris l’AFP ce 27 juin 2020 de source officielle.

Selon la législation nationale, tout citoyen doit jouir de «la nationalité algérienne exclusive» pour accéder aux hautes fonctions de l’Etat, notamment celle de ministre. Samir Chaabna, député de l’étranger

élu dans la circonscription consulaire de Marseille (sud de la France),

avait été nommé le 23 juin dernier ministre délégué chargé de la

communauté nationale à l’étranger lors d’un remaniement ministériel.

Selon les médias locaux, ce Franco-Algérien avait accepté le portefeuille et pris ses fonctions «sans pour autant déclarer sa double nationalité», selon un communiqué des services du Premier ministre publié ce 27 juin.

«Il a été demandé à Samir Chaabna de se conformer aux dispositions

prévues par la loi du 10 janvier 2017 […] et de renoncer à sa

nationalité étrangère», est-il ajouté dans le texte.

«Devant son refus et sur décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sa nomination […] a été annulée, et par conséquent Samir

Chaabna ne fait plus partie du gouvernement», explique le communiqué. Le nom de son remplaçant n’est pas encore connu.

