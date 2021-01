Allocution du chef de l’État, les festivités coutumières et religieuses sont fermées

Allocution du chef de l’État, les festivités de nouveau interdites

L’augmentation du nombre de contamination et décès de COVID-19 oblige le chef de l’État Azali Assoumani et son gouvernement de revenir sur les mesures prises le mois dernier pour alléger les restrictions prises pour lutter contre la pandémie Coronavirus. Voici les grandes annonces << A compter de ce jour, suite à l’allocution du chef de l’Etat, concernant la deuxième vague, durcissement des mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 Couvre feu de 20h à 05h00 du matin, fermeture des mosquées, ouverture des marchés du lundi au samedi jusqu’à 16h00 et fermeture le dimanche pour désinfection, suspension des festivités coutumières et religieuses et obligation du port du masque dans tout l’espace public >>, a écrit la journaliste Faiza présente à Beit-Salam