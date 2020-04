Amiens – France : Un Malgache poignarde sa compagne marocaine

Ce sont deux élèves qui fréquentent la même école d’ingénieurs à Amiens (France). Ils sont en troisième année et, selon les informations, vivent ensemble. Ils habitent dans un local près de la place La Gambetta à Amiens. Les pompiers ont été alertés par l’une des amies de la Marocaine, qui s’inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles. Durant l’intervention et juste après l’arrivée sur les lieux, les pompiers ont compris qu’un crime s’était produit.

La jeune étudiante marocaine de 20 ans a été découverte dans l’une des pièces, gisant dans son sang. Elle aurait été poignardée une vingtaine de fois. Son petit-ami était présent durant cette descente. La police judiciaire l’a embarqué pour une ouverture d’enquête immédiate. Le procureur de la République de la ville d’Amiens a déclaré par la suite que le petit-ami en question avait avoué être responsable du crime. Le coupable ne présente ni problème psychiatrique ni antécédents judiciaires. Le mobile du crime reste à déterminer. L’auteur de l’acte, un jeune homme, est de nationalité malgache. Lui et sa compagne étaient en troisième année à l’ESIEE, une école d’ingénieurs. Les amis de la victime ont décidé de créer une cagnotte solidaire pour aider la famille de la concernée à rapatrier son corps dans son pays d’origine. « Une aide financière pourrait soulager la famille dans ses démarches. Il faut savoir que le rapatriement du corps, la sépulture mais aussi le ‘El gnaza’ [l’enterrement religieux] coûtent cher, et nous pensons que même si cela n’apaisera pas la peine de la famille, il est important de le faire », selon les amis de la victime. Cette tragédie vient noircir le tableau du nombre de violences conjugales aboutissant à un meurtre en Picardie. Un nombre qui ne cesse de monter en flèche, surtout depuis le début du confinement. On parle à ce jour de 27 victimes depuis le début de celui-ci.

D. R/ midi-madagaskari