Amine Soeuf sous le seuil de la diplomatie

Pas besoin d’une carte pour localiser les Comores. Se trouvant sous le seuil de la pauvreté puis de la diplomatie, Mansour Kamardine a de quoi se moquer d’Amine Soeuf.

En occurrence, Mayotte et les îles éparses sont citées par amine Soeuf dans sa dernière conférence de presse. Ces deux îles certes sont unilatéralement administrées par la France. Pourtant toutes les résolutions onusiennes demandent leurs restitutions aux Comores et à Madagascar. La similitude s’arrête là.

Tenez vous bien. À un moment où son homologue malgache mène haut la main une bataille diplomatique pour la cogestion des îles éparses, Amine Soeuf est tenu la tête à l’envers par Yve le Drian sur le dossier Mayotte.

Quand Maccron de passage sur les îles éparses a déclaré « ici c’est la France », le président malgache est sorti de ses gonds. Pendant 3 jours, Andry Rajoelina à mobilisé tous les malgaches dans une conférence nationale où le mot d’ordre était la restitution des îles éparses.

Or, lorsque à l’occasion de cette même tourné Macron s’est rendu a Mayotte, bien qu’il déclara que « Mayotte est française et le restera à jamais », non seulement Amine Soeuf et son cousin de dictateur ont mordu la langue mais ont interdit toute manifestation ou mobilisation.

A Madagascar, le 20 février, le ministre Yves le Drian est venu ouvrir « le bureau de représentation de Mayotte » peut on lire sur le site de cette ministère. Au même moment la France annonce l’interdiction définitive des forages sur les iles éparses.il serait mieux qu’Amine Soeuf se taise pour laisser dieu nous éclaircir si la reconnaissance de Mayotte n’était pas un dessous de table contre arrêt des forages.

En outre pour que la France ferme les yeux devant les atrocités du dictateur Azali, le gouvernement à déposé les armes livrant définitivement Mayotte à la France. Au vu et au su de la communauté internationale, cela change aussi la donne au niveau des relations internationales. Prochaine étape, Mayotte vise Maurice et Seychelles.

Dites moi monsieur Amine Soeuf ! Vous appelez comme ca «bureau de coopération décentralisé » ? Mayotte peut elle l’installer à l’ambassade de France à Moroni sans l’accréditation de l’état comorien ? Votre homologue malgache a levé ambiguïté ? HOBE BO HOBE.

Un mot sur la coopération indianocéanique et la circulation des biens et des personnes que vous avez soulevé. Au bas mot, pas moins de 120 comoriens débarquant à Tananarive contre 15 malgaches à Moroni chaque semaine. Osez vous dire aux comoriens que si la gratuité du visa n’est pas effective c’est par ce que le gouvernement comorien refuse de signer l’accord depuis septembre que les malgaches ont donné leur approbation en conseil de ministre ?

Une grande pensée aux étudiants comoriens à Madagascar qui espèrent de tout cœur qu’on puisse parvenir à un accord de suppression du visa des étudiants alors que l’état comorien veut le beurre et l’argent du beurre.

Par Cap Patrie