Amir Abdou, de surprise en surprise

▪︎Amir Abdou est le sélectionneur des Comores

▪︎Progression de 65 places au Classement FIFA en six ans

▪︎Les Comores et lui n’ont pas fini de surprendre.

En nommant contre toute attente Amir Abdou au poste de sélectionneur, la Fédération comorienne de football avait pris tout le monde par surprise en janvier 2014. Confier les rênes d’une sélection en difficulté à un entraîneur de 42 ans sans véritable expérience paraissait pour le moins audacieux.

Six ans plus tard, ce coup de poker s’avère être un coup de génie. Emmenés par leur détonnant technicien, et passés du 198ème au 133ème rang au Classement Mondial FIFA/Coca-Cola, les Cœlacanthes ne cessent de progresser et d’étonner. « Je mesure le chemin parcouru. Mais pour moi, cette progression n’a rien de surprenant. Elle est simplement le fruit d’un gros travail en amont », constate Amir Abdou au micro de FIFA.com. « Nous en sommes en tout cas très fiers et nous comptons bien ne pas nous arrêter là. Nous avons encore une marge de progression », annonce-t-il.

Une nomination inattendue

Abdou était l’entraîneur de l’Entente Golfech-Saint-Paul d’Espis en Division d’honneur, lorsque la fédération comorienne l’a approché. Un poste d’entraîneur-adjoint a d’abord été proposé au Franco-Comorien, né à Marseille en 1972. Mais Henri Stambouli, le sélectionneur qu’Amir Abdou était appelé à seconder, a finalement décliné l’offre. Dans l’impasse, la fédération s’est alors tournée vers Amir Abdou. Et elle a bien fait.

« Il y a eu plusieurs candidats. Après quelques entretiens, et il s’est avéré que mon profil a été retenu. Mon état d’esprit, mon envie de bien faire et ma rigueur les ont sans doute convaincus », raconte l’intéressé qui ne boude pas aujourd’hui son plaisir. « C’est une immense fierté d’être sélectionneur, qui plus est de son pays d’origine. Ce qui me plaît, c’est l’engouement que peut générer l’équipe que l’on dirige », précise-t-il. « Les enjeux sont plus élevés : ce n’est pas une ville ou une région qui est derrière vous, c’est un état et un tout peuple ! Cela change tout. Le niveau club n’est pas moins important, mais l’adrénaline est autre à l’échelon international. »

Lire la suite : https://fr.fifa.com/fifa-world-ranking/news/amir-abdou-de-surprise-en-surprise