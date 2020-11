Amir Abdou en passe de devenir entraîneur d’une équipe de Mauritanie

Amir Abdou en route vers la Mauritanie ? Le sélectionneur des Comores ne dément pas

Le site internet football365.fr annonce ce jeudi soir que « le sélectionneur des Comores, Amir Abdou, est attendu en Mauritanie pour s’engager au poste d’entraîneur du FC Nouadhibou, club champion de Mauritanie. » Contacté par nos soins, l’intéressé ne dément pas.

Selon Patrick Juillard, spécialiste du football africain au sein du site football365.fr: » la carrière d’Amir Abdou s’apprête à basculer dans une nouvelle dimension. Selon diverses sources concordantes, le sélectionneur des Comores va désormais (et en bonne intelligence avec la Fédération comorienne) cumuler ces fonctions avec le poste d’entraîneur du FC Nouadhibou, club mauritanien présidé par Ahmed Yahya, par ailleurs président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) et candidat à la présidence de la CAF. » L’ancien coach de Boé-Bon-Encontre, Agen et Golfech, serait même attendu à Nouakchott vendredi. Le club mauritanien doit y jouer prochainement une rencontre de tour préliminaire de Ligue des Champions africaine face aux Ghanéens de l’Asante Kotoko. Les récentes signatures de deux joueurs comoriens au FC Nouadhibou vient étayer cette thèse, qui n’a d’ailleurs pas été démentie par Amir Abdou lorsqu’on l’a interrogé ce jeudi soir, même s’il a ajouté « rien n’est encore officiel ». La signature pourrait toutefois bien intervenir ce vendredi. Amir Abdou vit décidément une folle semaine puisque la victoire de la sélection qu’il dirige, dimanche dernier, face au Kénya, a quasiment offert la qualification à l’Archipel des Comores en vue de la Coupe d’Afrique des Nations qui doit se dérouler au Cameroun en janvier 2022. Il ne manque plus qu’un point à prendre lors des deux derniers matchs de qualification à jouer pour les Coelacanthes.

Baptiste Gay.