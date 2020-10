Anarchies Judiciaire et Gouvernementale ? Manipulations Cyniques et Grossières ? Nous, Citoyens, Sommes Trop Bêtes pour Comprendre Nos Elites Judiciaires et Gouvernementales ?

Lisez bien ces actes émanant de la même Cour Suprême.

Qui a pitié de nous et veut bien nous expliquer, le sens, la cohérence, et la finalité de ces décisions et attestation ?

Aucune malice dans nos questions. A HaYba nous avons besoin d’explications et, si au sein de l’élite judiciaire et gouvernementale, personne n’a le temps de nous répondre, qu’on nous dise où trouver les textes, podcasts et vidéos qui peuvent nous faciliter la compréhension.

Au fait, pour la décision N 038/CS du 10 septembre, sur quelle disposition légale se base la Cour Suprême pour proroger la durée du mandat de la CNI ?

Si on veut imposer un administrateur, un maire ou qui on veut à Moroni, pour quoi tout ce tamtam de diables, qui ridiculise toutes les institutions et la ville ?

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde