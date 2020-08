Anas Allaoui est décédé à Madagascar

L’ancien joueur de Gombessa sport, Anas Allaoui Bwafundi est décédé à Madagascar. Plusieurs Comoriens sont bloqués sur la grande île depuis la fermeture des frontières. Il était originaire de Mutsamudu à Anjouan.

Voici le témoignage de son ami Idrisse Mohamed:

Je suis endeuillé par la perte d’un frère Anasse Allaoui Bwo Foundi mieux connu par L. FIGO survenue à Tamatave Magascar y’a quelques heures en ce jour du 20/08/2020. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournerons. Les images de notre enfance me passent encore à la tête, de Bastia categorie poussin à Gombessa Sport jusqu’à Madagascar. Il était un jeune talentueux du ballon rond tout comme le portugais FIGO et très respectueux avec tout le monde et sans histoire avec personne. C’est tellement douloureux de perdre un proche surtout un proche aimable avec qui on pouvait compter. Tu es retourné vers Allah et c’est le meilleur lieu de retour pour toi. Certes tu es parti tôt, mais c’est la volonté de Dieu. Ô Allàh, s’il a commis des péchés, ignore-les et pardonne lui. Ô Allàh, place lui auprès de Toi dans les plus hauts rangs. Mon Dieu!Donne-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l’autre, et préserve-nous du châtiment du feu. Que le bon Dieu donne du subira à sa famille plus particulièrement à sa mère 🤲🤲. Toute âme goûtera à la mort. Repose toi en paix Capitaine Anasse ainsi que tous les fidèles. Mes sincères condoléances à sa famille et à Gombessa Sport .