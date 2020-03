Anjouan : Des rumeurs sur une pénurie de riz ordinaire dans les points de vente

Tribune: Depuis l’annonce des mesures drastiques pour la protection des citoyens contre la pandémie du Coronavirus et sur la fermeture des frontières entre les Comores et les autres pays du monde, les consommateurs se bousculent dans les magasins pour s’approvisionner en sacs de riz au cas où cette situation de blocage durerait pour longtemps. Une semaine plutôt, tous les points de vente étaient bien pleins en stocks mais depuis quelques jours le fameuse petite graine semble manquer et crée la panique.

Pourtant dans une récente interview que le DG de l »Onicor a accordé au journal Al watwan , on pourrait croire que Miroid rassure la population de ne pas céder à la panique quant aux rumeurs d’une pénurie de riz ordinaire car Onicor avait suffisamment de stock de riz capable d’assurer jusqu’à fin avril.

Mais dans la vraie vie, des consommateurs désespèrent de pas trouver ne serait ce qu’un sac de riz. Sachant que le comorien consomme beaucoup de riz si il s’avère que le riz manquait on pourrait craindre la famine. Ce n’est pas tout le monde qui peut acheter du banane ou du manioc pour nourrir sa famille et surtout que le mois de ramadan commence pour bientôt. Il serait donc souhaitable que Onicor prend les choses en main afin de veiller à une vente régulière du riz car des vendeurs veulent profiter de la situation pour rehausser le prix.

La Gendarmerie nationale doit veiller à ce que chaque consommateur puisse acheter son riz comme à la normale.

Hassane Nourdine