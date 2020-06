APC: 150 agents du personnel licencié à Mutsamudu

Le nouveau patron de l’autorité portuaire vire le 3/4 du personnel du port de Mutsamudu. Après avoir licencié 335 agents du personnel du port de Moroni, cette chasse continue aussi au port de Mutsamudu.

Comme à la grande Comores, Mohamed Said Salim Dahalane, patron de la société comorienne des ports, a viré plus de 150 agents du personnel. Sa décision est motivée par la diminution des recette pendant cette période de pandémie et la nécessité de respecter les mesures barrières et la distanciation prise sur l’ensemble du territoire nationale, selon la note circulaire. Depuis le 10 juin, la décision a été notifiée aux agents.

À lire : 335 agents virés par le nouveau directeur des ports