Appel de détresse !

Tribune: Depuis la détection de la nouvelle variante. Notre archipel est vraiment touché et les décès se multiplient partout dans l’archipel.

Le vrai problème est que la plus part de nous sommes pas conscients de cette pandémie qui ravage les Comores depuis un mois.

Sur tout cela,les gouvernants plus particulièrement le chef de l’Etat est responsable de tous ces décès enregistrés.

Les personnes qui sont atteintes par ce virus ne sont ni suivis ni traités.

Cette négligence est dû

Par le manque de responsabilités et des autorités.

D’une part le personnel soignant n’est pas du tout mobilisé comme dans la première vague et certains médecins ne sont pas actifs dans le lieu d’isolement (Samba)et c’est ce qui cause des dégâts et des des morts en d’autre part.

C’est pourquoi ,je fais un grand appel aux gouvernants de prendre leurs responsabilités afin de pouvoir sauver les gouvernés dans cette situation grave voir même chaotique, car rien n’est trop tard et je lance un cri d’alarme au corps médical de se mobiliser pour sauver les patients qui sont à Samba.

Toute vie mérite de vivre donc sauver les et seul Dieu vous récompensera.

A.A