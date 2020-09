Appel de Marseille, le mouvement est complètement divisé

La rupture est consommée. Désormais il y’a deux branches de l’Appel de Marseille. Ce samedi 12 septembre, il y’aura deux manifestants. L’Appel de Marseille 1 dirigé par Militaire a le soutien d’Abdallah Agwa. L’Appel de Marseille 1 aurait l’argent du madjilissi.

L’Appel de Marseille 2 soutenu par les Anjouanais et d’autres personnes comme, Maître Mchindra, Jimmy, SMS et Zilé. L’Appel de Marseille 2 est dirigé par Chabaane et menace de porter plainte pour dénoncer le détournement de l’argent du Madjilissi de Marseille.

Cette situation amuse beaucoup les partisans d’Azali Assoumani en France. « Cette situation montre bien qu’il n’y a jamais eu de réconciliation de l’opposition à Marseille, chacun travaille pour ses intérêts. Les détournements d’argent ont divisé le Daoula Yahaki « , Fakihi Mradabi, vice-président du RDDC en France.