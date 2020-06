Appel de Marseille, les internautes Comoriens ne veulent plus d’eux

Les interventions sur la page Appel de Marseille n’attirent plus personne. Les discours creux ont fini par fatigué les internautes Comoriens. Hier soir c’était vraiment la fin. Dans un direct d’une page qui compte plus de 2000 personnes il n’y avait que 10 personnes qui ont suivies au bout de 30 minutes:

Les mêmes blablas, Azali dictateur, on va faire partir Azali du pouvoir… et cela dure depuis plus de 2 ans. Le Daoula du blabla fatigue tout le monde

Les internautes préfèrent suivre l’humoriste Ben Djaé que les paroles sans action des partisans d’Appel vide de Marseille…