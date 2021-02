Dans cette nouvelle dynamique de diversification de son offre sur la base de différentes variétés de riz, impulsée par le DG Aboudou Miroidi, l’ONICOR entend mettre sur le marché une autre qualité de riz, appelée « Riz complet ». Ceci dans le but de répondre à la demande d’une minorité de notre population souffrante de certaines maladies et soumise à un régime alimentaire. Par exemple les personnes diabétiques. D’ici quelques mois, l’ONICOR espère satisfaire cette demande.

« Le riz existe sous différentes formes. En plus des différentes variétés, couleurs, formes, tailles, et terroirs de culture, l’amateur de riz peut choisir de cuisiner du riz blanc, du riz semi-complet ou du riz complet.

Découvrez pourquoi le riz complet est plus conseillé que le riz blanc au quotidien pour votre santé ou dans le cadre de certains régimes alimentaires. Pour commencer, il faut s’intéresser au riz lui-même.

Le riz complet, aussi appelé riz brun, riz cargo ou même riz décortiqué, est un grain de riz dont on a enlevé sa coque (la cosse qui n’est pas comestible) mais gardé le son qui l’entoure riche en fibres solubles, et le germe (ou embryon) riche en protéines, en vitamines, en minéraux et en gras. Sous le son et l’embryon se trouve le grain de riz blanc riche en amidon.

Le riz blanc lui, est débarrassé du son et du germe.

Le riz complet et la digestion

Si certains le préfèrent pour son goût ou sa texture plus ferme que le riz blanc, le riz complet a surtout un grand intérêt nutrionnel sur plusieurs aspects :

– Riche en minéraux : contenus dans le germe et dans le son,

– Riche en fibres : le son de riz améliore le transit intestinal comme toutes les fibres contenus dans les légumes et autres aliments complets,

– Rassasiant : l’indice glycémique (IG) du riz complet (IG = 50/100) est plus bas que celui du riz blanc (IG = 70/100).

Le riz complet est assilimé plus lentement par l’estomac et le corps, ce qui permet d’éviter plus facilement la fringale que le riz blanc.

Plus nutritif, permettant une digestion plus lente et un meilleur transit, le riz complet a tout juste ».

Par Ben Abdallah (Abu Malha)