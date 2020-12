Après les 95 cas enregistrés en une semaine à Moheli, aucun teste n’a été réalisé depuis…

La situation de la pandémie Coronavirus devient inquiétante. Elle a déjà débordé et depasse les autorités nationales. En moins d’une semaine, l’île de Moheli a enregistré plus de 95 cas nouveaux positifs. A travers deux publications faites sur son murs, le chargé de communication de Comores Télécom témoigne: « sur 200 tests effectués, 84 sont positifs.

MWALI. 95 cas positifs. 23 hospitalisés dont 6 paramédicaux et le Directeur du CHU Fomboni. 2 sous assistance » Antoisse.

Selon des sources médicales, aucun test n’a pas pu être réalisé depuis 3 jours. Les 200 réactifs déployés à l’île de Djumbe Fatima ont été tous utilisés. Le ministère de la santé n’a pas envoyé d’autres réactifs. Notre source a précisé également que désormais les personnes infestées et asymptomatiques sont isolées chez elles. L’hôpital n’a plus de place.