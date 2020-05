Rapatriement des Comoriens bloqués en Tanzanie. Les passagers du premier vol de ce dimanche sont bien arrivés.

Accueillis par les autorités et surtout pris en charge par les sous-comités scientifique et logistique, en l’occurrence Dr Hafidhou et Dr Youssouf Mahamoud, le tri des voyageurs et les prélèvements sanguins se déroulent bien. Ccc Covid-19