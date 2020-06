Arrivée d’une équipe de 14 experts de l’OMS pour appuyer la réponse Covid-19 aux Comores

Ce jeudi 04 juin 2020, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique vient de déployer une équipe de 14 experts aux Comores avec pour mission principale, d’appuyer en ressources humaines la réponse du pays à la Covid-19.

Cette mission fait suite à un courrier officiel en date du 4 mai 2020 et aux récents échanges officiels entre Madame Loub Yakouti Attoumane, Ministre Comorienne de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion et Dr Moeti Matshidiso, Directrice Régionale de l’OMS pour l’Afrique, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. L’objectif de cet appui est entre autres de renforcer le système de santé des Comores et de pallier à l’insuffisance en ressources humaines dans certains domaines.

Ainsi, ce groupe d’experts, constitué d’épidémiologistes, de cadres de laboratoires, de pneumologues, d’infectiologues et de réanimateurs, entre autres, sera déployé en appui aux cadres et techniciens comoriens engagés dans la riposte contre la Covid-19 au niveau des îles d’Anjouan, Mohéli et Ngazidja.

C’est aussi le témoignage que l’Organisation mondiale de la Santé reste attentive aux besoins des Etats membres et accorde beaucoup d’intérêt au renforcement du système de santé en général et à la mise en œuvre du plan régional et des plans nationaux de riposte au Covid-19.

Le Représentant par intérim de l’OMS aux Comores, Dr Diarra Abdoulaye, et tout le staff du Bureau pays, travaillent étroitement avec les autorités sanitaires nationales depuis le début de la pandémie. Cette mission vient ainsi renforcer l’intervention sur le terrain dans tout le pays.

Le Système des Nations Unies aux Comores, s’est engagé à accompagner les initiatives et mesures du gouvernement afin de lutter contre le nouveau Coronavirus. C’est dans ce sens que l’Organisation mondiale de la Santé continuera à apporter tous les moyens techniques et financiers afin de mettre en œuvre les directives inscrites dans le Plan national de préparation et de riposte à la Covide-19 aux Comores.

OMS