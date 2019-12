Assassiner Agwa, c’est mettre fin à l’espoir d’un pays

[Tribune] DAOUD HALIFA, MSA ALI DJAMAL, NONO, AHMED ALI AMIR ont fait allégeance à la tyrannie, marchent fièrement sur le sang des innocents assassinés par les complots d’AZALI.

GAZON, FAISSOIL, la liste devient de jour en jour longue et cela n’arrive pas à émouvoir, à attendrir les méchants coeurs de ces individus sadiques au service de l’assassin AZALI.

La terreur s’est généralisée à Moroni, Mutsamudu eu Fomboni.

La voix d’ AGOI reste le seul oasis dans ce désert de violences, de crimes, de privations de libertés, de non droit tout simplement.

AZALI et ses sbires y compris sa femmes tentent d’éliminer physiquement AGOI. Et ça n’est pas du cinéma, pas même un projet, mais un programme bâti sur du machiavélisme et beaucoup d’argent mis sur ce plan chaotique.

Je préviens AGOI et son cercle immédiat qu’AZALI n’a rien à perdre: il a fait le pari de réussir la présidence à vie ou de partir dans une civière, mais avec beaucoup de dégâts collatéraux. Il ne sagit pas d’intimidations, mais d’une sérieuse volonté de passage à l’acte.

Il est donc urgent d’agir et vite pour faire tomber cette dictature. Le NEM à Ndzouani, le M17 à Mwali, la jeunesse AGOI à Ngazidja doivent commencer le tango pour atteindre la summum de la révolte des populations afin de faire de 2020, l’année de la liberté retrouvée pour une nouvelle république islamique unie des Comores.

Libre concurrence, réelle autonomie large, unité renforcée des îles et libertés garantie par une juste justice et une bonne gouvernance reposant sur une économie solide décentralisée.

Un renouvellement de la classe politique par un changement de mentalités et non de systèmes est la bienvenue.

BEN ALI.