Attaqué sur ses origines par la liste Chamou, Chouchou choqué, va jusuqu’à brandir publiquement sa nationalité Comorienne

4 listes à la course de l’élection présidentielle de la chambre de commerce ont organisé une conférence de presse ce lundi pour contester non seulement la note circulaire du ministère de l’économie qui reporte les élections à une date ultérieure mais aussi répondre aux déclarations de la liste adverse, conduite par Chamou, patron de Nassib.

Chouchou, candidat et l’un des favoris à l’élection présidentielle de l’UCCIA, visiblement furieux en a profité l’occasion pour repondre coup par coup

le patron de Nassib Chamsoudine, sur ses récentes accusations contre lui, nottament le soupçon sur la non possession de la nationalité Comorienne et par conséquent synonyme d’inéligibilité à l’élection de l’UCCIA

<< je suis né, grandit, et fait toute ma scolarité aux Comores. Je suis fier d’être Comorien. La déclaration mensongère de Chamssoudine est plus que choquante>> a-t-il dit Chouchou devant la presse. Il a brandit sa nationalité devant les journalistes et en a reçu les acclamations des commerçants présents dans la conférence.