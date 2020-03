Atteinte du Covid-19, une infirmière italienne de 34 ans a mis fin à ses jours

Daniela Trezzi vivait dans la culpabilité depuis qu’elle avait appris qu’elle était atteinte du Covid-19. La Fédération nationale des infirmiers d’Italie (FNOPI) a annoncé mardi sa «douleur» et sa «consternation» en apprenant le suicide de cette jeune infirmière de 34 ans. Le communiqué rapporte que son niveau d’angoisse grandissait de plus en plus.

Ses collègues ont témoigné qu’elle avait été «très stressée» d’apprendre qu’elle avait pu transmettre le virus à d’autres personnes. Les raisons précises de son suicide n’ont pas été établies.

