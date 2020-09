C’est un journaliste au nom d’Alfeine Mahamoud. Au matin du 19e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États Unis, il s’est levé avec son vœu le plus ardent : celui de voir la première puissance mondiale subir de plein fouet des actes terroristes encore plus graves que ceux du 11 septembre. « J’ai hâte de voir une belle action aux États Unis, plus que ça », a-t-il écris sur son mur Facebook, en légende à une image montrant les tours jumelles en train de s’effondrer sous les flammes. Le journaliste a fini par retirer son post pour des raisons qu’on ignore pour l’instant.