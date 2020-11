Attention des voleurs ont créé un groupe portant le nom de notre site

Attention, les arnaques se multiplient. Des voleurs ont volé le logo du site Comores infos, le nom et ont créé des faux groupes et des fausses pages. Nous tenons à vous rappeler que le groupe Comores infos comptabilise plus de 45 000 personnes et la page officielle plus de 100 000 personnes. Comores infos ne lance jamais de cagnotte en ligne ni tout autre moyen de vous soutirer de l’argent. Voici les responsables du vole de logo et utilisation de notre marque.

Depuis plusieurs mois nous assistons à la création des fausses pages, l’utilisation illégale de nom, de notre logo et ces personnes sont capables de tout.