Au moins 13 000 migrants affluent vers la frontière gréco-turque pour rejoindre l’Europe

Le nombre de migrants affluant vers la frontière gréco-turque continue de grossir. Selon l’Organisation internationale des migrations (OIM), au 29 février 2020, ils sont au moins 13 000 à tenter de quitter la Turquie pour gagner l’Europe. Quelque 13 000 migrants ont convergé vers la frontière gréco-turque après les menaces proférées par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, de laisser sortir les réfugiés voulant se rendre en Europe, a annoncé le 29 février l’Organisation internationale des migrations (OIM).

L’agence onusienne précise que parmi les migrants figurent «des familles avec de jeunes enfants». L’OIM a en outre fait savoir que ses équipes suivaient le mouvement de personnes depuis Istanbul et fournissaient de l’aide aux plus vulnérables d’entre elles. «Les équipes qui travaillent le long de la frontière de 212 kilomètres entre la Turquie et la Grèce […] ont décompté 13 000 personnes rassemblées aux points d’entrée officiels de la frontière à Pazarkule et Ipsala, ainsi qu’en d’autres endroits», a fait savoir l’OIM, ajoutant que les groupes de migrants étaient constitués «de plusieurs douzaines à plus de 3 000 personnes».

