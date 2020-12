Le directeur de la prison de Moroni persiste et signe. Aucun mineur ne se trouve dans la zone réservée aux adultes âgés de plus de 18 ans. Il s’agit, selon lui, d’une consigne donnée depuis longtemps par les autorités judiciaires et la Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés (Cndhl).Par rapport aux mesures sanitaires et aux conditions de détention, Soilihi Ali Said précise que toutes les dispositions ont été prises pour assurer des conditions de vie sanitaire acceptables. « La Maison d’arrêt dispose d’un dispensaire mis en place spécialement pour les détenus. Des visites régulières des médecins sont effectuées chaque 3eme jour pour examiner l’état de santé es prisonniers », a déclaré le directeur de l’administration pénitentiaire. Pour finir, Il a confirmé que le plus jeune détenu de la prison de Moroni est âgé de 16 ans. Par CMMC