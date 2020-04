Aucun pays de la région n’est plus disposé à faire les analyses des Comores

La lâcheté du gouvernement d’Azali Assoumani a atteint son summum. Dans les papiers, les Comores n’auront toujours pas un cas positif de l’épidémie Coronavirus. Selon des informations recueillies au ministère de la santé, aucun pays de la région ( océan indien ) n’est disposé à faire les analyses des Comores.

Actuellement, des échantillons trainent dans les tiroirs comoriens. Madagascar et l’île de Maurice ont refoulé les analyses comoriennes bien qu’ils étaient disposés au départ à recevoir les échantillons comoriens. Les contrats ont été rompus. Les Comores n’ont pas respecté leur part du dit contrat. 5 mois après la découverte du COVID-19, le gouvernement n’a toujours pas pu se procurer d’un appareil de dépistage. Azali Assoumani ne fait que décréter et nommer des comités et des sous-comités improductifs.