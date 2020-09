Et si l’Afrique se situait aux Comores et non l’inverse ? À Ngazidja, l’île la plus importante de l’Union des Comores, à l’est de l’Afrique, une flaque d’eau de pluie sous la forme du continent noir. L’image immortalisée par un journaliste du quotidien indépendant La Gazette des Comores est pour le moins époustouflante.