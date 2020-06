Avec la vie d’Ahmed Abdallah Sambi, Belou s’amuse

Tribune: On peut dire que la bévue pourrait ruiner une carrière, une personnalité…, mais de ceux qui les ont, bien sûr. Ici on parle du directeur de cabinet du colonel Azali Assoumani. Mr Oussoufa Mohamed Ali Belou. Cet homme incontrôlable au concept immobile, est bien la marque déposée de la tyrannie en place aux Comores. Et les symptômes de cette tyrannie se dégagent aussi effrayants à partir de cet homme, qui explore sans gouvernail. Ce Mardi 16/06/2020, l’un des Bulldozeurs de la tyrannie Mr Oussoufa Ali Belou à la commande de son chef a fait tomber de ses lèvres des paroles plus amers que le « senegalensis ». L’homme aux dires qui assènent habituellement a invité quelques journalistes des Comores pour ses dires.

« Belou chargé de la mystification »

Belou prend la vie de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi pour les alibis du couvre-feu hors série. Sa langue délie méchamment. Quant à la maladie de Sambi, Belou ancre sa langue dans le déni, aussi pire que celui de Houmed Msaidié au sujet du Covid-19 aux Comores. Avec les agissements, les désorientations de l’homme… illustrent la déshydratation du club tyrannique. «Président Sambi n’est pas malade… c’est moi qui ai sa sécurité… il est dans sa propre maison, intacte et pas changée », Disait Belou dans sa conférence de presse. Je reprends l’expression de l’ancien chef d’Etat français V.Giscard D’Ensting, selon laquelle » la prison c’est être privé d’aller et revenir ». Son choix au poste de directeur de cabinet par le colonel Azali n’est pas anodin. Ce sont deux mentaux qui vont de paire. Et où se repose l’œuvre des Dr Ben Imani et Dr Saïd Moussa au domicile de l’ancien président Sambi ?

« Si Sambi n’est pas malade, c’est pour le tuer… »

Ces deux médecins au service de la tyrannie, ont effectué deux prises de sang sur Ahmed Abdallah Sambi au niveau fémoral pour « déterminer » son état de santé. La première était le Mercredi 07 Aout et la deuxième le jeudi 08 Aout 2019. Alors là, le mensonge coule comme rivière. Si le régime tyrannique en place veut offrir à Sambi une mort subite, les parlotes de Belou ne sont que peine perdue. Les comoriens sont conscients de la cruauté de ce club à l’égard de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Bien que la totalité de sa conférence de presse ait été sans solennité, mais le cas Sambi, est à souligner. Belou demande un bulletin de santé pour qu’il confirme la maladie de Sambi. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Il était où quand son chef a été entamé par un malaise, dont nombreux disent vagale ? Qui pourrait témoigner avoir vu son bulletin de santé or il fallait…

« Pourquoi Belou désavoue Amine ? »

Quant au ministre des affaires étrangères du colonel Assoumani Azali, Mr Souef Mohamed Elamine, ses parole sur Sambi ne souffraient pas de manque d’authenticité. Donc après les quelques quarante minutes de tête en tête entre lui et leur victime, le premier a confirmé après sa sortie du domicile de leur orage son état de santé aussi abimé, un état qui nécessite une évacuation pour un traitement à l’extérieur. Même si c’était quelques peu de temps avant son escapade vers le Japon pour l’intronisation de l’empereur de cet archipel. Bien sûr, aller le voir pour avoir à dire à l’étranger. Une tournure aussi excentrique, sur ce dossier, la promesse qui serait donnée à Amine par Azali, que Sambi peut aller se faire soigner ailleurs. Une trahison à pic.

Said Yassine Said Ahmed. CP