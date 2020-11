« Ayons le courage de dire la responsabilité de Ngazidja sur la séquestration de Sambi »

Tribune: C’est le dernier des idiots qui me jugera de séparatiste. 901 jours de séquestration d’un homme d’État, d’un grand Ouléma, SAMBI.

Une seule personne a osé élever la voix. Et puis rien. SAID HASSANE SAID HACHIM.

AZALI est de Ngazidja, Mchondje, GOuzi, tout ce que vous voulez, mais la notabilité de Ngazidja a laissé faire KIKI et AZALI pour tuer SAMBI à petit feu.

AZALI a, pour avoir simplement été hué à Mbeni, déclenché une guerre qui fractionne la notabilité au nom d’une prétendue honneur d’un Président.

Au sein même de l’opposition contre AZALI, des voix s’élevèrent pour condamner Mbeni pour offense à un Chef d’État.

En faisant assassiner le Colonel Combo Ayouba, le Général SALIMOU AMIRI a mobilisé la quasi totalité des notables et cadres pour faire pression sur l’ancien Président SAMBI jusqu’à ce qu’il lâche la triste affaire criminelle. Des pauvres types voudraient me répondre en m’interrogeant sur la réaction des Anjounais, ils voudront même approfondir leurs bêtises nauséabondes en me citant des complicités actives à faire vomir un cochon: DHOULKAMAL, Abdou Ousseine, AHMED JAFFAR, ABOU ACHIRAFI… des noms qui puent la poisse.

Non! Ne détournons pas la réalité même si pour beaucoup, le combat est le même. Ce combat est truffé de mauvaise foi, d’hypocrisie et de contrevérités.

Le jour où Wandzouani egorgeront AZALI, Inchallah, que la Tournante revient aux Wandzouani, la roue aura tourné et qu’on ne vienne pas nous parler d’une notabilité qui sera certainement enterrée.

Qu’on le veuille ou non SAMBI sera le Président ou celui qui désignera le Président de la Tournante 2021. Je ne parle pas d’un parti JUWA fictif qui n’existe sans SAMBI.

C’est le petit peuple et non la notabilité, la classe politique et les cadres de Ngazidja qui ressent honnêtement la persécution de SAMBI et SALAMI.

Et j’ai la conviction que SAMBI a compris la musique. Oui à un État de droit mais sous la direction des Anjounais.

Nous avons l’impérieuse obligation de remettre les pendules à l’heure.

BEN ALI.