Azali a effectué la prière du vendredi à Salimani Ya Itsandra

Le Président a effectué la prière du vendredi à Salimani Ya Itsandra. Il a saisi l’occasion du

YAwmul-Joumoua’h, le jour de la congrégation ou rassemblement des musulmans pour adresser un message de paix aux habitants de la région et prononcer une prière pour tous les Comoriens du pays et de la diaspora et pour qu’Allah apporte ses bienfaits et sa bénédiction pour la réalisation objectifs de la conférence des partenaires. Beit-salam

