Azali a fait la prière à Ongoju à Anjouan

C’est dans le Nioumakélé et plus précisément dans le village d’Ongoju que le Président de la République Azali Assoumani a fait la prière de vendredi. Cela était l’occasion pour les habitants de la Commune de féliciter le Président de la République pour le succès de la Conférence des partenaires de Paris.

Et c’est d’abord Mr Bacar Mmadi notable du village d’Ongoju qui a pris la parole pour les félicitations et faire quelques doléances au nom de l’intérêt général. « Mr le Président depuis 1975, il n’y a eu aucune construction d’école et il n’y aucun bureau administratif dans ce Chef-Lieu. Comme vous l’avez vu, l’état de nos routes est catastrophique et nous espérons faire partie de vos priorités dans les infrastructures routières, comme ce fut le cas pour cette belle route de Dindri-Lingoni, qui a été inaugurée hier » a dit Mr Bacar Mmadi.

Puis Foundi Houmadi Ousseine, le Halifa de la Twarikat Chadhuli, a demandé au Président de la République la mise en place d’une vraie politique de protection des valeurs de notre Islam de Rite Chaféite, Ahl Sunna Wal djamaan.

Le Président de la République a, dans sa réponse, d’abord insisté sur le fait que les fruits de la Conférence de Paris ne peuvent être mobilisés que si notre pays est paisible et continue à faire valoir son hospitalité légendaire. Et ensuite, s’agissant des doléances, le Président de la République a dit avoir bien reçu le message et que des dispositions seront prises pour pouvoir améliorer sensiblement le quotidien des habitants de la Région de Nioumakélé.

Beit-salam