Azali a rencontré Ylias Akbaraly, PDG du Groupe Sipromad et PCA de Thomson Broadcast

Le Président de la République Azali Assoumani a rencontré ce matin M. Ylias Akbaraly, PDG du Groupe Sipromad et PCA de Thomson Broadcast.

Le PDG du Groupe a clairement manifesté son intérêt d’investir aux Comores, en un premier temps, dans le domaine de la finance, du tourisme, du transport aérien.

Le Groupe Sipromad et PCA de Thomson Broadcast est un conglomérat d’une vingtaine de sociétés présent dans les secteurs de la finance, l’immobilier, l’agrobusiness et l’énergie, la technologie, le tourisme et l’aviation, l’industrie, le Broadcasting avec Thomson Broadcast.

Le Groupe vient d’obtenir au début de l’année une licence pour l’officialisation de GS Airlines, une nouvelle compagnie aérienne qui relie déjà les principales villes de Madagascar avec une ambition régionale.

À Moroni, des négociations sont déjà engagées entre le Groupe dans plusieurs domaines et des échéances sont déjà fixées pour la concrétisation de nombreux projets d’intérêt communs.

Le Président de la République a informé le Groupe de la mise en place du Comité de Suivi des recommandations de la conférence des partenaires qui sera chargé d’orienter la programmation annuelle des actions de développement, de veiller à l’opérationnalisation du Plan Comores Emergentes.

Le Président de la République a encouragé le Groupe à développer des partenariats solides avec les opérateurs économiques locaux.

Beit-salam