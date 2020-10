Azali Assoumani a promis la présidence tournante en 2024 aux anjouanais

Hier lors d’une cérémonie tenue dans l’île d’Anjouan, où devait échoir la présidence tournante en 2021, le chef de l’État Azali Assoumani a promis aux Anjouanais qu’il y aura bien une tournante mais en 2024. A A-t-il fait exprès ou non ? L’on ne peut rien confirmer. Seulement, il l’a assuré devant une centaine de personnes venus l’écouter: » n’acceptez pas que certaines personnes vous mentent. Il y aura une tournante mais en 2024, et non 2021 « , Azali Assoumani.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le locataire de Beit-salam fait une telle annonce surprenante. Lors d’une cérémonie tenue dans la région de Bambao en fin 2019, il était étonné que certains veulent son départ avant 2021 faisant référence de l’affaire medina de Mutsamudu : » 2021 n’est pas venu et vous souhaitez que je parte. Attention ! Attention ! Attention » avait averti l’opinion publique