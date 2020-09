Azali Assoumani appelle à «mettre en valeur» les ressources halieutiques

Samedi dernier dans la matinée, le chef de l’Etat s’est rendu à Hantsindzi dans le nord-ouest de Ngazidja pour manifester tout son soutien aux pêcheurs de la région. Les habitants de la région et la Direction générale des ressources halieutiques (Dgrh) ont profité de l’occasion pour inaugurer une chambre froide censée contribuer à la conservation des produits des pêcheurs de la région.

Le président de la République, Azali Assoumani, des membres du gouvernement et des responsables de la Direction générale des ressources halieutiques (Dgrh) se sont rendus à Hantsindzi ya Mbwanku, le samedi passé. Pour la circonstance, une chambre froide nouvellement installée a été inaugurée. Dans le même temps, les autorités ont assisté à la reprise d’activités d’une zone de pêche jusqu’ici fermée. En effet, la mer a été divisée en trois zones dans la région, “une technique qui permettrait d’accroître la production après un temps d’arrêt dans le secteur”, selon le directeur des ressources halieutiques, Chamouyne Soidri. Et après quatre mois de fermeture, une des trois zones a été rouverte en présence du chef de l’Etat, Azali Assoumani.

Ce déplacement s’inscrit en droite ligne avec les ambitions des autorités qui veulent bien se rapprocher davantage de la population pour mieux s’imprégner des réalités et connaitre ses besoins. En plus de la chambre froide, le chef de l’Etat est aussi allé à la rencontre de gens qui tiennent une machine à glace, mise en place dans cette localité par le projet Swiofish. Connaissant les efforts des pêcheurs et agriculteurs de la zone, le chef de l’Etat les a rassurés et a manifesté son entière collaboration et celle du gouvernement pour faciliter leurs activités et améliorer leurs conditions de travail. “Nous devons tous mettre en valeur toutes ces ressources, elles sont sources d’emplois et de revenus”, a-t-il indiqué.

Dans son discours, il a demandé aux uns et aux autres de faire confiance à leurs activités. “Chacun doit avoir confiance en soi et avoir foi en ses compétences et formations académiques. Et que, désormais, l’agronome doit savoir que l’agriculture ne se fait pas au bureau mais dans les champs, et que la pêche aussi ne se fait pas également dans les bureaux mais à la mer”.Le président a demandé aux membres du gouvernement d’appuyer sans réserve les multiples chantiers engagés dans le cadre des projets qui accompagnent les acteurs et actrices locaux, citant notamment le projet Swiofish financé par la Banque mondiale depuis 2015.

Le projet a mis en place “divers programmes de renforcement des capacités des acteurs de la pêche au niveau des îles. Des équipements de protection et de sécurité en mer ont été également remis à des pêcheurs dans de nombreuses zones du pays, trois grandes chambres froides installées dans les trois îles”, d’après Darday Youssouf, ajoutant que “des accords de cogestion” pour sécuriser certaines zones de pêche ont été signés pour “accroître la production” dans les zones en question.

Hamidou Ali / Alwatwan