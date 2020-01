C’est dans la conférence de Marseille que l’union de l’opposition, la CNT et le mouvement Daoula Yahaki ce dimanche que les conférenciers se disent prêts à tout pour chasser Azali cette année. Pour Said Larifou « Azali veut utiliser la force alors on utilisera la force nous aussi ». L’avocat et vice-président du CNT précise également qu’une procédure judiciaire sera lancée ce lundi 6 janvier à la CPI pour les meurtres commis sous la présidence d’Azali.