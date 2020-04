Azali est arrivé à Anjouan ce jeudi pour rencontrer les structures insulaires de lutte contre le Covid-19

Le Président Azali est arrivé à Anjouan ce jeudi 16 avril pour rencontrer les structures insulaires de lutte contre le Covid-19.

Deux comités ont été créés par le Gouverneur de l’île d’Anjouan, M. Anissi Chamsidine, un comité insulaire et un comité sectoriel, conformément au décret présidentiel d’installation des structures de lutte contre le Covid-19.

Le Président a salué la mobilisation et les efforts entrepris par les autorités insulaires et la population, pour contenir l’entrée du virus sur l’île et mutualiser les efforts de tous contre le virus.

En effet, 31 comités villageois ont été créés sur l’ensemble de l’île pour surveiller les plages, en appui aux observatoires des kwassas, veiller au respect des mesures prises par le gouvernement, mais aussi pour remonter aux autorités compétentes, toutes les informations relatives à la santé de la population afin d’agir au mieux en cas de besoin.

Pour conclure, le Chef de l’Etat a félicité le Gouverneur d’Anjouan pour le travail qu’il a entrepris pour lutter contre le Covid-19.

« Lutter contre ce fléau relève de notre responsabilité à tous.

Et pour cela, la prévention est la meilleure arme et le meilleur remède que nous ayons.

Nous ne pourrons vaincre le Covid que par des initiatives comme les vôtres. Votre mobilisation est un exemple que nous devons tous suivre », a conclu le Président.

Beit-salam