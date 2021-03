Azali et son fils ont donné carte blanche à une société arnaqueuse étrangère pour contrôler les SMS, watsapp, messager et les appels internationaux

C’est un scandale et un fiasco. Comment les comoriens et comoriennes vont supporter un tel mépris de la part du chef de l’État et son fils conseiller privé, Elfatah. Un décret est déjà signé pour autoriser la société la société Asteneria Parteners de contrôler les appels internationaux comoriens.

Mais qui est société ? En réalité, c’est une société fille de la société Zeus comores Télécom, une entreprise qui a arnaqué Comores Télécom et qui est condamné à verser un million six cent euros à Comores Télécom. Interrogé par nos confrères du journal Al-watwan, le président de l’organisation des consommateurs des TIC Hamidou Mhoma a révélé que cette société violera la vie privée des comoriens: » les SMS, les appels voip, c’est à dire ceux passés via watsapp, messenger ne sont épargnés. En un claquement de doigt, ils peuvent exercer leur contrôles. Ce sont des libertés individuelles qui sont en jeux « Hamidou Mhoma, patron de Grphic A