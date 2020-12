« Azali gouverne avec sa famille,..pas le CRC « 

Encore une fois, l’ancien secrétaire général du parti CRC tacle de nouveau le chef de l’État et son ancien parti politique dont il a eu à dirigeant durant 10 années dans l’opposition: » vous me parlez de formation politique mais croyez vous que les partis politiques ont encore un sens aujourd’hui ? La réponse est non.

Azali Assoumani gouverne avec sa famille. En réalité, le parti CRC n’est associé à qui que ce soit. Si Belou est directeur de cabinet et secrétaire général du parti CRC aujourd’hui, c’est grâce au neveu du chef de l’État Idaroussi Hamadi. Sinon où était-il en 2016? Je me rappelle que c’est au troisième tour qu’il est venu une fois à Anjouan. Regardez ce qui se passe, tout le monde lâche son parti et adhère au parti CRC. C’est médiocre » Karihila à GRTV