La ville de Mbéni est sans électricité depuis que Azali a été humilié et hué. L’économie de la ville complètement détruite. Aucun produit ou congelé dans la capitale du Hamahamet. Le courant électrique n’est plus fourni. Les jeunes de la ville et les habitants sont en colères. Voici le coup de gueule d’un jeune :