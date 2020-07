Azali, l’anarchiste tente de déboulonner le sens de l’honneur

Tribune: J’attire la très grande attention de la population d’Itsandra, celle de NTSOUDJINI en particulier à ne plus céder à la provocation de Gozibi et surtout à ne pas accepter sur quelque forme que ce soit à servir ce monstre.

Ce serait un acte vil et indigne d’un enfant de NTSOUDJINI de servir d’échelle pour décapiter la grandeur de ce grand NTSOUDJINI de sciences, de cultures et d’intégrité.

Le legendaire guerrier et sage MSAFOUMOU, le savant et philosophe MOUIGNI BARAKA, l’éminent religieux SAID TOIHIR BEN SAID MAOULANA, (réduit à néant au crépuscule de sa vie par le pharaon Gozibi), l’icône ALI BAZI SELIM (dont AZALI a failli faire la risée) et tant d’autres fiertés nationales ne doivent jamais se retourner dans leurs tombes par la faute impardonnable d’un habitant de la cité.

Au-delà de la bêtise humaine, NTSOUDJINI n’aura aucune excuse à se diviser dans cette noble lutte contre le mal qu’incarne AZALI et ses traînés de voyous qui n’excellent que dans les humiliations et les complots.

J’ai la certitude que NTSOUDJINI restera toujours débout.

Au nom de la ville BIMBINI et du combat contre le mal, je vous réaffirme notre solidarité au nom des liens de l’histoire et du patriotisme partagé.

Courage Mouigni Baraka Said Soilih et ABDALLAH Abdou HASSANE dit AGOI.

BEN ALI.