Selon le coordinateur du parti Juwa à Anjouan, Azali ne partira que par une pression populaire et non pas par des élections de 2021 non prévues.

Les propos tenus par le candidat malheureux aux dernières élections présidentielles Me Fahami Said Ibrahim sur la légalité constitutionnelle continue de faire couler beaucoup d’ancre. Le coordinateur du parti Juwa dans l’île d’Anjouan soutient également les propos de Me Fahami Said Ibrahim. Selon lui, il ne peut pas y avoir des élections en 2021 parceque la constitution ne les a pas prévues.

« Il n’a pas gagné les élections qui se sont terminées par un hold up électoral qui fait que l’élection d’Azali n’est pas légitime et par conséquent il n’y aura pas d’élections en 2021. Pour faire partir Azali en 2021, ce sera par la pression populaire et non par des élections car la constitution d’Azali ne les prévoit pas » Mahamoud Elarif sur un commentaire Facebook.