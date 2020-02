Azali ou la théorie du Vacuum

Fortement imbu de sa personne, qu’il croit spéciale et investi d’une mission quasi divine, Azali Assoumani ne peut concevoir qu’il puisse y avoir un autre président aux Comores en dehors de lui. Et si ça n’est pas lui, ça ne peut être que son fils, pourvu que ce soit un Azali (Fathou Azali, Loukmane Azali, ou pourquoi pas leur sœur !)

Cette devise « obsessionnelle » est servie et nourrie au fil des jours, des mois et des années, par la théorie du Vacuum ou du pousstata, qui consiste à « pomper, décanter et à isoler », faire le vide autour de soi, en somme !

Passé maitre dans l’art de susciter et de créer des situations conflictuelles, semant la peur et la terreur, installant ainsi une sorte de psychose, Azali s’est servi de cette théorie du pousstata pour se hisser à quatre reprises au pouvoir, éliminant tous ses adversaires qui, « évidés comme des ngava », n’ont jamais pu résister au-delà de quelques cris d’orfèvre.

L’étape des Assises nationales, s’inscrivait dans la droite ligne de cette théorie machiavélique. En effet, au terme de ces Assises, Azali n’a retenu que ce qui l’intéressait dès le départ, le changement radical de notre architecture institutionnelle, en soumettant aux comoriens une « vraie-fausse constitution », taillée à sa mesure qu’il va affiner à travers son Assemblée de godillots qui n’aura qu’à valider et entériner ses désirs, nommés, « pouvoir à vie, qu’il compte léguer à un de ses rejetons » !

La liste des victimes du pousstata serait longue à énumérer mais à tire d’exemple, on peut citer quelques noms qui se situent au dessus du lot, parmi les vivants :

– Abdou Souefou

– Boléro

– campagnard

– Abdallah Mohamed

– Caambi El-Yachruti

– Sambi et compagnie

– L’ancien Vice-président Djaffar Ahmed Said Hassane

– Maitre Fahmi Said Ibrahim

– Maitre Larifou

– Etc.

Sur cette liste, s’ajoute, ceux qui sont aujourd’hui devenus ses marionnettes :

– Chabhane

– Moustadrane

– Msaidie

– Amine Souef

– Youssouf Idjihad

– Etc.

Attention aux jeunes pousses et aux jeunes loups en herbe qui espèrent pouvoir grandir sous l’ombre d’Azali, car la pousstata vous guette !

Aux Comores, il n’y a que lui ou ses enfants ; à défaut, il optera pour le chaos, c’est le cheminement logique et naturel de la théorie du Vacuum, la théorie du pousstata.

Raspoutine